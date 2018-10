Otto successi in otto giornate di campionato. La Juventus ha avviato la marcia verso l'ottavo titolo consecutivo e dopo il 2-0 contro l’Udinese si avvicina al record della Roma di Rudi Garcia, che nella stagione 2013/2014 vinse le prime dieci gare della Serie A. Con il nuovo primato all’orizzonte, anche i betting analyst d’oltremanica caricano di aspettative i tifosi bianconeri: i prossimi impegni dei bianconeri saranno contro Genoa, Empoli e Cagliari e il traguardo delle 11 vittorie consecutive - per la precisione un intervallo compreso tra 11 e 15 - vale appena 1,65 nelle quote Stanleybet. In più, non è escluso nemmeno il passo ulteriore, ovvero una serie compresa tra le 16 e le 20 vittorie di fila (in cui rientra il record assoluto dei 17 successi dell’Inter), data a 2,75. Per rendere l’idea della fiducia dei bookmaker, basti pensare che si gioca a quota ben più alta - a 4,50, il doppio offerto per le 20 vittorie - lo stop prima della decima affermazione in campionato.