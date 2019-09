Dopo due giornate di campionato, prima sosta della Serie A per le partite della Nazionale. La favorita è la Juve, reduce da 8 scudetti consecutivi e quotata a 1,65, seguono Inter e Napoli a 4,00, Milan a 25,00, Lazio e Roma a 35,00, Atalanta a 40,00 e Torino a 100,00. La qualificazione in Champions è praticamente scontata per Juve (1,01), Inter e Napoli (1,08); grande bagarre per il quarto posto con il Milan favorito a 2,75, a seguire Lazio e Roma quotate a 3,00, Atalanta a 3,50 e la possibile sorpresa Torino che vale 12 volte la posta. Per la tipologia di giocata esonero/dimissioni entro il 2019, è favorito Montella, tecnico della Fiorentina, a 1,83; poi Liverani (Lecce) e Juric (Verona) a 1,90; Corini (Brescia) a 2,30; Tudor (Udinese) e Andreazzoli (Genoa) a 3,00; Giampaolo (Milan) e Fonseca (Roma) a 4,10 e Inzaghi (Lazio) a 12,00. Per le possibili retrocessioni in Serie B è il Lecce favorito quotato a 1,30, segue il Verona a 1,50, poi il Brescia a 2,15, la Spal a 2,75 e l’Udinese a 4,50. Per l’opzione di gioco ultima in classifica, vedono sempre il Lecce (a 2,00) la prima squadra candidata, poi a seguire il Verona (a 1,50), il Brescia (a 2,15) e la Spal (a 2,75).