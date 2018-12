I precedenti pesano eccome nel derby tra Torino e Juventus, clou della 16ª giornata di Serie A. I granata stanno disputando una buona annata (sono in piena corsa per un posto in Europa League) ma contro i bianconeri hanno perso gli ultimi tre confronti. Dato, quest'ultimo, che contribuisce a orientare il giudizio degli analisti SNAI verso il quarto centro consecutivo della Juve, dato a 1,60. Sale già a 3,65 il pareggio, mentre pagherebbe 6,25 un colpo dei granata, che non battono i rivali dall'aprile del 2015. C'è un altro dato che sposta gli equilibri a favore della squadra di Allegri: negli ultimi tre scontri diretti i granata non sono mai andati a segno. Una vittoria "immacolata" della Juve vale 2,50, mentre l'ipotesi «2» con almeno un gol del Toro sale a 3,85.Il ritorno del "Gallo" a 3,50. L'ultimo granata a segnare alla Juve fu Adem Ljajic, nel 2017, ma ora il serbo gioca con il Besiktas. Ancora prima di lui ci riuscì Andrea Belotti (nella sconfitta per 3-1 del 2016). Il Gallo domani ci sarà e si candida tra i più probabili marcatori: la sua sesta rete stagionale vale 3,50. Nelle fila della Juve il logico favorito è Cristiano Ronaldo, dato a 1,85. Al suo fianco Dybala e Mandzukic, che pure hanno buone chance di andare in gol, entrambi a 2,75.