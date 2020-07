La 30esima giornata di campionato diinizia sabato pomeriggio con il Derby della Mole, che vedrà scendere in campo la(1,26) contro il(12,00) all’Allianz Stadium. Una partita molto tesa già nel girone d’andata ma con un esito che, secondo il 73% dei tifosi potrebbe ripetersi a favore della Vecchia Signora con un risultato di 2-0 (6,07). La squadra diha vinto tutte e tre le partite del campionato post lockdown e vanta l’imbattibilità in casa: per i bookies il papabile marcatore che sbloccherà il match è Dybala (4,00) che è sempre andato a segno nelle ultime 4 partite.La(2,37), reduce dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina, in serata dovrà dare il massimo all’Olimpico contro il(3,17), per continuare la corsa scudetto e conquistare tre punti determinanti per rimanere in scia dei bianconeri. La lavagna suggerisce una partita ricca di gol (Over 2.5 a 1,90) e anticipa un risultato di 2-1 (9,94) a favore della squadra di Inzaghi che, tuttavia, dovrà fare a meno degli squalificati Immobile e Caicedo (37 gol in due), e dovrà fare affidamento sul solo Correa (2,60), a segno nella gara di andata, in attacco. In casa Milan, Pioli potrà contare sul ritorno di Ibrahimovic (2,65) che dovrebbe partire titolare per la prima volta dalla ripresa del campionato.Atteso lo scontro diretto al San Paolo domenica sera tra(2,04) e(3,55), entrambe chiamate al riscatto dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale che ha definitivamente infranto le residue speranze di qualificazione in Champions League delle due squadre. Il 47% dei supporter dà fiducia ai partenopei, mentre il 27% è orientato verso un successo dei giallorossi (3,55). I quotisti anticipano una partita con tre o più gol (Over 2,5 a 1,65) con reti di Mertens (2,50) per il Napoli e di Dzeko (2,75) per la Roma.