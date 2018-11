Dopo la pausa per le due partite della Nazionale di Mancini torna la Serie A con la 13esima giornata. Tre partite si disputeranno sabato: i favori del pronostico Better, il marchio di scommesse di Lottomatica sono per la Juventus (a 1,16) e l’Inter (a 1,24), che - si legge in una nota - ospiteranno rispettivamente la Spal (a 18,00) e il Frosinone (a 12,00), ma anche per la Roma (a 1,83) che sarà impegnata in Friuli contro l’Udinese (a 4,35).