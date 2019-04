Chi per provare a chiudere il discorso scudetto, chi per riprendere la corsa al quarto posto.è tante cose, ma è soprattutto questo. La squadra di Allegri arriva dalla vittoria di, si appresta a sfidare l'nell'andata dei quarti di Champions League, ed è vicina al titolo: se dovesse sconfiggere i rossoneri e ilperdere domani contro il Genoa, lo scudetto sarebbe aritmetico. La squadra di, invece, ha collezionato un punto nelle ultime 3, andando ko constrappando un pareggio contro l'è necessario vincere per una corsa che si è interrotta bruscamente.- In questa stagione, due gli scontri. Il primo fu a San Siro, la notte in cui cadde, ipnotizzato dasul dischetto, nervoso a tal punto da farsi espellere. Lì, di fatto, si tirò fuori. L'altro a Geddah, con unfresco di sbarco nel pianeta Milan, nella finale di Supercoppa italiana: altra vittoria juventina, grazie al gol di Cristiano Ronaldo, in gol anche nel 2-0 di Milano.- Krzysztofè tornato a segnare dopo 2 gare in Serie A a secco (Inter e Samp), centrando il nono gol da quando veste la maglia del Milan. Moiséè l'uomo del momento in casa Juve, con 2 gol nelle ultime 2 di campionato, più le due reti con la maglia della Nazionale.: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Bernardeschi, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro; Mandzukic, Dybala.: Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.​