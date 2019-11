Morale agli opposti per Juventus e Milan, che domenica sera chiudono all'Allianz Stadium la 12ª giornata di Serie A. I bianconeri sono primi in classifica, imbattuti, e hanno appena staccato il pass per gli ottavi di finale in Champions League. I rossoneri, invece, sono ripiombati nello sconforto, dopo il ko interno contro la Lazio. La valutazione degli analisti, secondo Agipronews, non può che riflettere questa situazione: nella forbice «1X2» il divario tra la squadra di Sarri e quella di Pioli è enorme. Il successo della Juve - che tra l'altro ha vinto anche gli ultimi otto scontri diretti - vola basso a 1,42, sale a 4,50 il pareggio, mentre si punta a 7,50 sul blitz del Milan, che non vince a Torino contro i bianconeri dal 2011. Altro trend che potrebbe caratterizzare il match è quello relativo ai gol: la Juve ha una difesa solida (solo nove reti subite), mentre il Milan segna poco. Si punta a 2,25 su una vittoria juventina senza incassare alcuna rete..