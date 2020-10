Un match, anzi un big match, tra due formazioni che negli ultimi anni si sono sfidate più volte per la supremazia in Italia. Domenica sera, all’Allianz Arena, Juventus e Napoli incrociano i guantoni per mandare un segnale al campionato: i bianconeri vogliono tornare a vincere dopo il mezzo passo falso con la Roma mentre gli azzurri cercano la terza vittoria consecutiva per staccare i Campioni d’Italia di cinque lunghezze. I betting analyst vedono la squadra di Pirlo favorita a 2,03 contro il 3,65 degli ospiti mentre il pareggio, che a Torino non si verifica dal 2011 in campionato, è in quota a 3,40. Se il 3-1 per la Juventus, uscito due volte negli ultimi cinque anni con i torinesi padroni di casa, si gioca a 16, lo 0-1 per gli azzurri pagherebbe 11 volte la posta. A Cristiano Ronaldo (il suo gol è dato a 1,65), arriva la sfida di Osimhen (3,25). I ricorsi storici suggeriscono di fare attenzione a Koulibaly, mattatore dell’ultimo blitz azzurro a Torino: un altro gol all’Allianz è dato a 11.



La sconfitta interna con l’Atalanta non dovrebbe aver intaccato le ambizioni di vertice della Lazio che però domenica pomeriggio si trova davanti un altro ostacolo nerazzurro: l’Inter. Secondo i quotisti gli uomini di Conte sono favoriti a 2,20 rispetto al 2,95 dei padroni di casa, con il pareggio, che all’Olimpico non si presenta da 12 anni, a 3,70. L’Over, in quota a 1,47, uscito in sette delle ultime nove sfide con la Lazio ospitante, si fa preferire di molto all’Under, 2,50. Tra i risultati esatti, il 2-1 per la formazione di Inzaghi si gioca a 11, mentre con lo 0-3 per i nerazzurri raddoppia a 22. Ciro Immobile contro Romelu Lukaku: gli occhi di tutti saranno sui protagonisti annunciati e la sfida si presenta perfettamente alla pari: per entrambi un gol vale 2,20.



L’Atalanta, ancora a punteggio pieno, riceve il Cagliari nel lunch match di domenica, e non dovrebbe avere difficoltà vista la quota di 1,28 rispetto al 9,00 del blitz isolano. La Roma di Fonseca si presenta a Udine da favorita, a 1,65, mentre la vittoria friulana vale 5 volte la scommessa. Il Milan, dopo la fatica di Europa League con il Rio Ave, affronta lo Spezia dopo 97 anni: il successo rossonero è dato a 1,27 mentre espugnare San Siro per i bianconeri pagherebbe 10 volte la posta.