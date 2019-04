Le statistiche non sono confortanti: la vittoria manca da due mesi e negli ultimi dieci confronti di campionato la Fiorentina ha vinto una sola volta contro la Juventus. Per i viola il cammino nel posticipo delle 18 di domani si apre in salita, visto l'8,00 offerto su 888sport.it per il blitz allo Stadium. Di fronte ci sarà una squadra al secondo matchpoint per lo scudetto e nettamente avanti (a 1,43), ma ancora ferita per l'amara uscita dalla Champions League. In quota spicca dunque il segno «X», che pure consegnerebbe il titolo ai bianconeri e che pagherebbe 4,50. Risultato a parte, i betting analyst danno una buona chance agli attaccanti viola, visto l'1,94offerto sul gol degli ospiti. In bilico invece le previsioni su Under e Over: il punteggio "basso" è avanti di un soffio, a 1,82, la scommessa su almeno tre reti complessive vale invece 1,98. Il successo bianconero dell'andata (3-0) fu chiuso dal rigore realizzato da Cristiano Ronaldo: la possibilità che la Juve segni ancora su rigore è a 5,00, per la Fiorentina è un'ipotesi a 12,00.