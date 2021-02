Sabato 6 febbraio alle 18.00 c'è l'appuntamento più importante della prossima giornata di Serie A. La Juventus aspetta a Torino la Roma per tentare quel sorpasso che porterebbe i bianconeri al terzo posto in classifica, prima di lanciarsi all'inseguimento di Milan e Inter. I giallorossi cercano la prima vittoria in campionato contro una big e sfatare questo tabù metterebbe alle spalle in maniera definitiva le crisi nata dai ko nel derby con la Lazio e in Coppa Italia con lo Spezia. La lavagna scommesse, si legge in una nota, vede però la squadra di Pirlo nettamente favorita a quota 1,78, mentre il successo giallorosso si gioca a 4,25. A quota alta anche il segno «X» (4,00), ma del resto Juve e Roma non pareggiano a Torino dalla Serie A 2010/11 (gol di Iaquinta e Totti). Per quanto riguarda i possibili marcatori Cristiano Ronaldo è il più atteso a quota 1,80, con Morata chiamato a sbloccarsi a 2,50. Edin Dzeko potrebbe mettere la firma sull'armistizio con Fonseca e anche se dovrebbe partire dalla panchina il suo gol è a 3,50. C'è poi il possibile ritorno con gol di El Shaarawy a 4,50.

Nelle altre sfide del weekend in Fiorentina - Inter (venerdì 20:45) i nerazzurri cercano tre punti a quota 1,57 (considerando anche i dubbi sulle condizioni di Ribery), mentre sulla lavagna scommesse di Betaland il segno «1» di Milan - Crotone vale 1,24. Quota accomodante anche per l'Atalanta, a 1,46 contro il Torino, e per il Napoli, a 1,70 contro un Genoa in gran forma grazie all'arrivo di Ballardini. In Lazio - Cagliari si sfidano infine la squadra più in forma del campionato contro la meno performante. Tanti fattori portano al segno «1» a quota 1,39.