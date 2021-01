Si chiude all'Allianz Stadium di Torino il programma della 15esima giornata di Serie A, che ha visto in campo tutte le 20 squadre in questa domenica. Laè chiamata a riscattare il pesante 3-0 subito in casa dalla Fiorentina prima delle feste: Pirlo ospita l', che prima del ko casalingo con il Benevento arrivava da sei risultati utili consecutivi. I bianconeri non possono più sbagliare: scavalcati anche dall'Atalanta, Ronaldo e compagni sono ora al settimo posto, a -12 dall'Inter.Juve sempre in gol nelle ultime nove partite contro l'Udinese: l'ultimo clean sheet risale all'agosto 2015. Negli ultimi quattro incroci a Torino, inoltre, i padroni di casa hanno sempre trovato i tre punti. L'obiettivo di Dybala e soci sarà ritrovare presto la rete: contro la Fiorentina, infatti, i Campioni d'Italia hanno interrotto una striscia positiva di 45 partite consecutive in gol. Fari puntati su Cristiano Ronaldo, in gol per sei volte nelle 19 prime gare di ogni anno solare. Sono 92 i precedenti totali, con 62 vittorie della Juve, 17 pareggi e 13 successi friulani.Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Dybala, Ronaldo.Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.​