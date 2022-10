Giornata senza scontri diretti in Serie A: la dodicesima di campionato mischia già dagli anticipi del sabato la lotta per le zone alte della classifica con la determinazione di chi vuole abbandonare le ultime posizioni. Tra le big l’avversario sulla carta più difficile ce l’ha il Napoli. La capolista alle 15:00 cerca l’ottava vittoria di fila in campionato – la tredicesima se si considera anche la Champions League – contro il Sassuolo, squadra da non sottovalutare, ma la solidità mostrata dai campani porta i quotisti a dare Spalletti e i suoi favoriti a 1,30, contro il pareggio a 6,15 e il segno 2 a 9,25. In campo di sabato anche Inter e Juventus. La qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta con un turno di anticipo ha riportato serenità nell’ambiente nerazzurro e difficilmente Lautaro Martinez e compagni falliranno i tre punti in casa con la Sampdoria, per un segno 1 proposto a 1,23 sulla lavagna scommesse. Morale a pezzi invece in casa Juventus, che partirà verso il Salento non proprio con un clima da vacanza. Certo è che almeno in campionato Bonucci e compagni hanno trovato un minimo di continuità, centrando per la prima volta dall’inizio della stagione due successi di fila contro Torino ed Empoli, ma in casa del Lecce il segno 2 è comunque alto a 1,87. Il primo episodio della dodicesima giornata sarà già carico di emozioni, domenica e lunedì ce ne saranno altre. L’Atalanta dopo la sconfitta con la Lazio cerca riscatto ad Empoli, con i bergamaschi favoriti a 1,75 e cercano colpi esterni anche la Fiorentina con lo Spezia e l’Udinese contro la Cremonese, e in entrambi i casi i segni 2 valgono 1,85. La Lazio gioca nello stadio amico, ma anche su quel campo non proprio amato da Sarri: il segno 1 contro la Salernitana è a 1,50. Rischia il Milan dopo le fatiche di Champions e a Torino contro i granata i campioni d’Italia sono chiamati agli straordinari per un segno alto a 2,12. Lunedì la Roma fa visita ad un Verona in piena crisi, con sei sconfitte di fila anche se molte di misura. Mourinho e i suoi devono rialzarsi dopo il ko con il Napoli e sono proposti vincenti a 1,86. Monza-Bologna è all’insegna dell’equilibrio, ma i brianzoli partono davanti a 2,23.