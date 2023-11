Vincere per scavalcare l'Inter e vivere almeno una notte da capolista. La Juventus ospita all'Allianz Stadium il Cagliari con una missione chiara: i bianconeri di Allegri cercano il quinto successo consecutivo per portarsi a 29 punti, +1 sui nerazzurri impegnati contro il Frosinone nel posticipo; in forma anche i rossoblù di Ranieri, reduci da tre risultati utili consecutivi (un pareggio e due vittorie nelle ultime due giornate) e a caccia di altri punti per allungare sul Verona terzultimo.



STATISTICHE - Il bilancio recente sorride nettamente alla Juve: ha vinto 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A (1 sconfitta), segnando 28 reti nel periodo e registrando 8 clean sheet; in più, i bianconeri hanno vinto tutte le ultime sei gare casalinghe contro i rossoblù in campionato, tra le squadre attualmente in Serie A solo contro l'Udinese hanno una striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi (7). Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Juventus in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: otto su 11 partite, record condiviso con il Nizza.Dopo i successi contro Frosinone e Genoa in campionato, il Cagliari potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2021 (con Leonardo Semplici alla guida, contro Parma, Udinese e Roma in quel caso).



Calcio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di Juventus-Cagliari.