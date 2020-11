Ladi Andrea Pirlo riparte dopo la sosta per le nazionali. Di fronte all'Allianz Stadium(positivo al Covid)(escluso precauzionalmente). Nei bianconeri. La squadra di casa è reduce dall'1-1 contro la Lazio arrivato all'Olimpico prima della sosta; quella ospite ha invece vinto 2-0 l'ultima sfida contro la Sampdoria. Dirige il match l'arbitro Fabio: l’ultima squadra contro cui i bianconeri hanno realizzato tre o più gol in almeno cinque sfide casalinghe di fila in Serie A fu il Padova tra il 1930 e il 1955 (otto incontri)., quando si trovava al 12º posto ad inizio giornata.: considerando le ultime quattro gare giocate, solo la Roma (10) ha guadagnato più punti in Serie A.(includendo la sfida vinta a tavolino v Napoli) - i bianconeri potrebbero pareggiare cinque dei primi otto match stagionali di Serie A per la prima volta dal 1978/79. Il Cagliari è la squadra che ha subito più conclusioni nello specchio nei Top-5 campionati europei nell’anno solare 2020 (171); nel periodo, Alessio Cragno è l’unico portiere che ha effettuato più di 100 parate (103).- Buffon; Demiral, de Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Morata, Ronaldo.​- Cragno; Pisacane, Klavan, Walukiewicz, Tripaldelli; Rog, Marin; Ounas, Joao Pedro, Zappa; Simeone.​