A Genova si parla di scudetto. La Juventus di Sarri che ha fatto la voce grossa contro il Lecce nell'ultima giornata, scende in campo (ore 21.45) contro il Genoa. La squadra di casa vive una stagione molto difficile, relegata nella parte bassa della classifica dopo i continui cambi di allenatore effettuati dalla società, con Nicola sembra aver trovato il piglio giusto. Ma nonostante questo, dalla ripresa del campionato, ancora non si è vista una vittoria. Ecco allora che gli analisti danno per certo il successo bianconero: il segno «2» è offerto a 1,46. I padroni di casa dovranno ritrovare la qualità di gioco e la concretezza mostrate prima della sosta ma la vittoria è quasi impossibile per i bookmaker. Il segno «1» infatti è dato a 7,00. Leggermente più facile il pareggio, seppur distante, offerto a 4,25. Mercoledì invece c'è un'altra sfida da tenere sotto controllo: Inter-Brescia. La terza contro la penultima della classifica. I padroni di casa non hanno le possibilità, a meno di un tracollo delle prime due, di rincorrere lo scudetto, tuttavia vorranno blindare il terzo posto per una sicura qualificazione in Champions League. Dopo la ripresa stanno tornando alla loro forma migliore, come dimostrano i 7 punti raccolti in tre partite. Momento invece negativo, come la stagione d’altronde, per gli ospiti, penultimi con solo 18 punti e la seconda peggior difesa della classe. Partita veramente complicata per i bresciani, e i pronostici dei trader sono tutti a favore della squadra di casa con la vittoria quotata appena 1,15. Zero possibilità per il successo esterno, offerto a 18.50. Stesso discorso per il pareggio: il segno «X» è dato a 7,20.