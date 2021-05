Vale milioni di euro la posta in palio di Sassuolo-Juventus in programma domani sera alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Punti pensanti cercasi per centrare un posto in Europa. I bianconeri, dopo la scoppola contro il Milan, sono in ritardo dalla zona Champions di un punto mentre i neroverdi, grazie a sei risultati utili consecutivi, tallonano la Roma avanti di due lunghezze al settimo posto, ultimo piazzamento utile per guadagnare l’accesso alla prima edizione della Conference League. All’andata fu la Juventus a vincere 3 a 1 in quel di Torino, con Ronaldo ancora una volta in rete anche se ormai a tempo scaduto. Ma da quella partita molte cose non sono girate nel verso giusto per la vecchia Signora. Fallito l’obiettivo decimo scudetto consecutivo è rimasta la qualificazione Champions l’obiettivo minimo stagionale per i bianconeri che sicuramente influirà nella determinazione delle scelte tecniche e gli investimenti futuri su una squadra che non può permettersi di deludere le aspettative della grande platea dei propri tifosi. E' ancora una volta la Juventus la squadra favorita alla vigilia e propone il successo bianconero a 1,63, lontanissimo da 4,55 dell’1 neroverde a 4,55 e con l’X a 4,20.