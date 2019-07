Anche se il calciomercato è ancora nella fase più calda, la Serie A si avvicina con i calendari che saranno sorteggiati questa sera. Sarà quindi svelato il percorso che porterà a caccia della Juve, della lotta per un posto nelle coppe europee e della sfida per la salvezza. Con Sarri in panchina al posto di Allegri, la Juve cerca quindi conferme ed è favorita per il titolo su Betaland a 1,50 (la quota sale a 1,75 per il primo posto al termine del girone d’andata). Le inseguitrici più agguerrite sono quindi Inter e Napoli (a 5,50), mentre Milan (a 25) e Roma (a 50) sembrano essere fuori dai giochi, si legge in una nota.