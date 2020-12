Dopo Crotone-Parma, si gioca Juventus-Fiorentina alle 20.45 per la 14a giornata di Serie A. Dirige l'arbitro La Penna, al Var c'è Mazzoleni. Di seguito gli episodi da moviola della partita dell'Allianz Stadium analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



JUVENTUS – FIORENTINA Martedì 22/12 h. 20.45

LA PENNA

GIALLATINI – VIVENZI

IV: FABBRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI



22' - Ammonito Biraghi per un intervento in scivolata su Chiesa. Era diffidato e salterà la prossima sfida di campionato della Fiorentina.



17' - Espulso Cuadrado. L'esterno della Juve entra col piede a martello sulla gamba di Castrovilli, colpendolo duramente sullo stinco. Prima La Penna ammonisce Cuadrado, poi dopo l'intervento del Var estrae il rosso diretto. Decisione corretta a causa dell'entrata killer di Cuadrado.



13' - Milenkovic per proteggere il pallone colpisce con la mano Cristiano Ronaldo sul petto. Protesta CR7, La Penna lascia proseguire e fa bene: il contatto è fortuito.



5' - Punizione di Cristiano Ronaldo, Amrabat colpisce il pallone di mano fuori dall'area di rigore. La Penna lascia proseguire, ma sarebbe stato più corretto assegnare una punizione alla Juve.



3' - È regolare la posizione di partenza di Vlahovic, che segna l'1-0 per la Fiorentina. Il Var conferma la decisione dell'arbitro e dei suoi assistenti.