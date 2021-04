Vincere per tenere la scia del Milan nella corsa Champions League:. I bianconeri di Pirlo, reduci dal pareggio nel derby e dal successo contro il Napoli nel recupero della terza giornata d'andata, cercano tre punti per riportarsi a -1 dai rossoneri secondi in classifica; i rossoblù di Ballardini, invece, arrivano da tre risultati utili consecutivi (pareggi con Udinese e Fiorentina, vittoria a Parma) e vogliono allungare il margine sulla zona retrocessione, ora distante nove lunghezze.- La Juve ha vinto le ultime tre partite contro il Genoa in campionato e, complessivamente, in casa concede poco al Grifone (2 sconfitte su 53 partite interne disputate). Per Pirlo, però c'è da interrompere la striscia aperta di porta violata: i bianconeri subiscono gol da cinque partite di campionato, non registra una serie più lunga senza clean sheet da luglio 2020 (7 con Maurizio Sarri in panchina). E non solo, tra le prime sette squadre in classifica la Juve è quella che ha guadagnato meno punti contro formazioni attualmente nella metà bassa della classifica (33 in 15 partite).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta diFORMAZIONI UFFICIALI: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Rovella, Zappacosta; Pandev, Scamacca.​