Il big match di Bergamo vedrà due spettatrici interessate, Juventus e Inter. I bianconeri, tornati al comando della classifica proprio con la vittoria nello scontro diretto con i nerazzurri, volano a Bologna su un campo tradizionalmente amico: la Juventus, infatti, in Serie A non perde al Dall’Ara dal novembre 1998. Eloquente la quota del «2», in lavagna a 1,43, mentre il segno «1» si alza fino a 6,00. Quanto all’Inter, dopo il recupero con la Sampdoria vuole ancora sfruttare il fattore San Siro ricevendo il Sassuolo di De Zerbi. La vittoria nerazzurra è appena a 1,30, quella dei neroverdi vale 8,75. Il pareggio, risultato uscito solo una volta in 13 confronti diretti tra le due formazioni, pagherebbe 5 volte la posta.