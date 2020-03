Domenica la Serie A torna a porte chiuse per recuperare i sei match della 26esima giornata ancora non disputati. Perde un po’ di fascino il derby d’Italia che comunque sarà carico di motivazioni per la lotta scudetto. La Juventus punta al doppio colpo: superare di nuovo la Lazio in classifica e staccare l’Inter. Il match di Torino - si legge in una nota - sarà comunque molto equilibrato visto che il segno «1» a favore della squadra di Sarri si gioca a quota 2,30 , mentre lo sgambetto di Conte alla sua ex squadra vale 3,25. A 3,30 il pareggio. I due osservati speciali saranno i bomber delle due squadre: il gol di Cristiano Ronaldo vale 2,25, quello di Lukaku si gioca a 3,25.