A chiudere la griglia della trentaquattresima giornata Juventus-Lazio non più decisiva per lo scudetto come prima del lockdown. Entrambe in crisi di risultati sono attese, lunedì sera alle 21,45, ad una prova di orgoglio dopo le ultime deludenti prestazioni. Sulla lavagna i moltiplicatori tifano bianconero in virtù dell’1 a 1,70, l’X a 4,05 e il 2 a 4,80. È possibile scommettere anche sul metodo del primo goal: a 13,00 su punizione, a 9,00 su rigore, a 25,00 su autorete a 6,00 su colpo di testa, a 1,40 su tiro, a 14,50 senza alcun goal.