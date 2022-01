La Serie A torna dopo la sosta natalizia e la prima giornata del girone ritorno ha come appuntamenti più interessanti i due big match Juventus-Napoli e Milan-Roma. Subito in palio punti decisivi per la zona scudetto e per la zona Champions e a rischiare più di tutti sono i campani. Senza Spalletti - positivo al Covid come alcuni suoi giocatori e senza altri pilastri della squadra tra infortunati, squalificati e giocatori impegnati in Coppa d'Africa - per i campani sarà dura all'Allianz Stadium di Torino, soprattutto considerando che di fronte ci sarà una formazione a caccia della sesta vittoria in sette partite (tra campionato e Champions). Sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, Juventus-Napoli è nettamente sbilanciata verso il segno «1» che si gioca a quota 1,89, contro il pareggio a 3,50 e la vittoria dei campani a 3,80. In campo Lorenzo Insigne, con le valigie pronte per Toronto ma determinato a lasciare il segno prima della sua partenza. Alla Juventus mancheranno Bonucci e Chiellini e il capitano del Napoli è pronto a colpire a quota 4,00. Tra i bianconeri quota 3,00 per Dybala. Tanti indisponibili anche per Pioli in vista della gara contro la Roma. I rossoneri dovranno fare a meno a centrocampo di Kessié e Bennacer, mentre proprio in quella zona Mourinho ritrova il capitano Pellegrini. Considerando i quattro punti di ritardo dall’Inter il Milan ha in testa un solo risultato, la vittoria, che si gioca a 2,06, ma dopo il 4-1 contro l’Atalanta la formazione giallorossa è pronta ad affrontare a testa alta un’altra big e il colpaccio a San Siro vale 3,50. Turno da non sottovalutare neanche per le altre squadre nelle zone alte della classifica. L’Inter è favorita a Bologna a quota 1,50, mentre giocano in casa l’Atalanta, a 1,53 contro il Torino, la Lazio («1» a 1,62 contro l’Empoli) e la Fiorentina («1» a 1,60 contro l’Udinese).