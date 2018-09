che ritorna a Torino e ritrova il suo antico alleato, ilche ritorna all'Allianz Stadium dopo il gol diche aveva illuso il tifo azzurro per lo scudetto,nel suo primo big match italiano. Alle 18 laattende nella sua tana il: i bianconeri vogliono allungare e centrare la settima vittoria consecutiva, proseguendo il percorso netto; i partenopei, invece, hanno l'obiettivo di agganciaree compagni.- Sarà la sfida numero 145 della storia tra Juve e Napoli. In casa bianconera il bilancio è a favore degli juventini: 44 successi, 20 pareggi e 8 successi per i partenopei. L'ultima vittoria della Juve è targata ottobre 2016, mentre la C manca dal maggio 2011.- Cristiano Ronaldo ha sfidato due volte il Napoli, in Champions League: 2 vittorie, 1 assist ma nessun gol. Lorenzo, invece, contro la Juve ha realizzato 2 reti e confezionato 3 assist. Juve-Napoli è anche Ronaldo contro Insigne.