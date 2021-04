Si gioca, finalmente,, il recupero della terza giornata di Serie A. E le due squadre ci arrivano agli opposti: da una parte i bianconeri, reduci da un pareggio e da un ko, dall'altra gli azzurri che invece hanno vinto le ultime 4, ritrovando anche i gol di; con i due amici e compagni di vittorie al Milan,, che si ritrovano dopo la finale di Supercoppa italiana.L'ultima casalinga lal'ha persa, contro il Benevento, ed è stata la sola terza sconfitta tra le mura amiche ufficiale dei bianconeri in questa stagione; ilha gli stessi punti della squadra di Pirlo, e ha un modo diretto di iniziare le partite, avendo segnato per primo in tutte. Inoltre, Insigne e compagni hanno vinto le ultime due trasferte.Alvaro, attaccante della Juventus, ha segnato quattro dei suoi ultimi cinque gol nei secondi tempi; Lorenzoha segnato dal dischetto nell'ultimo scontro diretto a Napoli dello scorso febbraio.