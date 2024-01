Serie A: Juventus, quota da sorpasso a Lecce. Roma, De Rossi vede i tre punti nella prima all’Olimpico

Vincere e assaporare, almeno parzialmente, il primo posto in classifica. La Juventus, sempre a -2 dall’Inter capolista, può approfittare dell’impegno in Supercoppa Italiana dei nerazzurri e volare in testa. Per gli esperti missione possibile, con il segno «2» offerto a 1,65, sale a 3,50 il pareggio, con la vittoria dei padroni di casa – assente dal 2011 – vista a 5,80. Come all’andata, prevale il No Goal, a 1,60, sul Goal dato a 2,25. Per quanto riguarda i protagonisti del match, Dusan Vlahovic va a caccia della doppia cifra e della terza trasferta consecutiva con un timbro: la rete del serbo vale 2,60 mentre si gioca a 6 Nikola Krstovic, a secco dal 6 ottobre scorso. Tanta attesa a Roma per la prima di Daniele De Rossi, tornato nella “sua” squadra nelle vesti da tecnico al posto dell’esonerato Mourinho. Quote giallorosse all’Olimpico contro il Verona: in pole il segno «1» si attesta a 1,44, sale a 4 il pari, con la vittoria gialloblù – mai uscita nelle ultime 26 nella capitale – fissata a 8,50. La Roma è il secondo attacco interno del campionato, ma in quota comanda l’Under 2.5 a 1,80 sull’Over 2.5 visto a 1,90. Romelu Lukaku cerca il primo gol in carriera contro l’Hellas, dato a 2,10, seguito da Paulo Dybala a 2,60. Il Milan vuole continuare a risalire la china con Pioli a caccia della centesima vittoria sulla panchina rossonera, proposta a 1,85 su William Hill, sale a 3,60 il tredicesimo pareggio casalingo dell’Udinese, con il terzo successo bianconero offerto a 4,20. Le dieci partite esterne del Milan in Serie A hanno portato la media di 3,6 gol, numeri che fanno prevalere l’Over 2.5, a 1,80, sull’Under 2.5 fissato a 1,90. Per quanto riguarda il risultato esatto è avanti l’1-1 a 6,50, segue a 7 lo 0-1, con un altro 3-1 - come la stagione scorsa - visto a 29. Nelle altre tre partite della giornata il Frosinone (2,30) cerca il rilancio in un delicato scontro salvezza contro il Cagliari (3), punta a un debutto con vittoria Davide Nicola, nuovo tecnico dell’Empoli, offerto a 2,75 in casa contro il Monza (2,55). Chiude il programma il match dell’Arechi tra Salernitana fanalino di coda (3,50) e il Genoa (2,20).