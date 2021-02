Nel match clou della 21ª giornata di Serie A, la Juventus ospita domani la Roma con l'obiettivo di sorpassarla al terzo posto. Per gli esperti, i bianconeri hanno una marcia in più, come dimostrano le cinque vittorie consecutive tra Supercoppa Italiana, campionato e Coppa Italia, e sono così nettamente favoriti. Il successo degli uomini di Pirlo è a 1,78, si sale a 4,10 per l’impresa giallorossa in trasferta, il pareggio vale 3,90. Il principale candidato al gol è Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel 2-2 dell'andata: il portoghese si gioca a 1,75. Con Dzeko “perdonato” ma destinato alla panchina, davanti ci sarà ancora spazio per Mayoral, che ha realizzato sei reti nelle sue prime cinque presenze da titolare in A: una sua firma nel match vale 4,00. Occhi puntati anche alla sfida tra Genoa e Napoli, in programma domani sera a Marassi. I padroni di casa, letteralmente trasformati da Ballardini, sono reduci da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare di campionato, nelle quali non hanno incassato neanche un gol. Il pronostico it però è nettamente orientato verso il «2» azzurro, dato a 1,70, mentre il pareggio e la sconfitta sono rispettivamente a 3,80 e 4,80. Mattia Destro potrebbe andare in doppia cifra in A per la prima volta dal 2016/17 e diventare il 15° giocatore a realizzare almeno 10 gol nel massimo campionato con quattro maglie differenti (Siena, Roma, Bologna e Genoa). Una sua rete è fissata in lavagna a 3,25. Sfida tra Davide e Golia a San Siro: il Milan capolista ospita il Crotone ultimo in classifica. Il pronostico è a senso unico, la vittoria della squadra di Pioli è data a un rasoterra 1,23, l’impresa del Crotone vale ben 12 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 6,20. Kessié, che ha già eguagliato il suo record di gol in un singolo campionato (sette come nel 2018/19), ha realizzato due reti al Crotone in Serie A, entrambe su rigore, inclusa la sua prima marcatura con la maglia del Milan nell’agosto 2017. Un gol dell'ivoriano vale 4,25, mentre una realizzazione dal dischetto si gioca a 2,75. Posticipo domenicale tra Lazio e Cagliari. La squadra di Simone Inzaghi è salita al sesto posto dopo una serie di 5 vittorie consecutive, la sesta vale appena 1,39. Alto il pareggio, a 4,90, il successo esterno del Cagliari si gioca a 7,20.