Sabato pomeriggio da partita di cartello: la Juventus, alle 18, ospita la Roma puntando al sorpasso in classifica. I giallorossi vengono da due vittorie in campionato, ma sono alle prese con la diatriba tra Dzeko e Fonseca. Un po’ per l’incertezza sulla presenza dell’attaccante, molto per la serie negativa sugli scontri diretti (allo Stadium la Juve ha vinto dieci partite su undici perdendo solo quella, ininfluente, dello scorso 1 agosto), la Roma resta poco affidabile per analisti e scommettitori. Il successo bianconero è dato a 1,75, il blitz romanista è ritenuto molto più improbabile, a 4,16. Quanto alle preferenze dei giocatori, il 54% punta dritto alla vittoria dei padroni di casa, in crescita e con la fiducia a mille dopo la vittoria nella gara di andata in Coppa Italia con l’Inter. Per la Roma “vota” solo il 23%. Proprio i nerazzurri sembrano non correre rischi contro la Fiorentina al Franchi, nel match che domani apre il 21° turno di Serie A. Il ko in Coppa non ha scalfito minimamente la fiducia dei quotisti, che abbassano il segno «2» fino a 1,57, mentre il successo viola è un'ipotesi da 6,00. Sugli uomini di Conte converge il 60% delle puntate, il 16% dice Fiorentina. Se la Juventus punta a superare la Roma, la Lazio spera in un favore di Pirlo per tentare l’aggancio ai giallorossi. Domenica alle 15 Inzaghi e i suoi ospiteranno il Cagliari in difficoltà. Un solo pareggio per i rossoblù, domenica con il Sassuolo, dopo sei sconfitte consecutive. Di Francesco ha rinnovato il contratto nonostante le difficoltà ma non è bastato ai bookmakers per dare un po’ di fiducia alla squadra data a 8,00. Come non basta agli scommettitori puntare sulla spinta che il ritorno da ex giallorosso di Difra all’Olimpico, contro la Lazio, potrebbe dare al suo gruppo. Il 69% di loro mira dritto alla vittoria della Lazio, stabile sul 19% il pari.