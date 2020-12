È l’arbitro Danielea dirigere il derby di Torino tra la Juventus di Andrea Pirlo e i granata di Marco Giampaolo in programma oggi all’Allianz Stadium alle ore 18.00.JUVENTUS – TORINO Sabato 05/12 h. 18.00CARBONE – GIALLATINIIV: DI BELLOVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSI- Ammonito Bonazzoli per un'entrata in netto ritardo su Chiesa. Giusta anche in questo frangente la decisione dell'arbitro.- Ammonito Cuadrado per un fallo in ritardo ai danni di Segre. Giusta la decisione di Orsato.- Espulso Pinsoglio per proteste nei confronti del direttore di gara Orsato.- È regolare la posizione di Bonucci che realizza il 2-1 della Juve. Sul cross dalla destra di Cuadrado, il difensore bianconero è tenuto in gioco da Nkoulou.- Ammonito Lukic per un brutto fallo col piede a martello ai danni di Bentancur. I giocatori bianconeri protestano e chiedono l'espulsione, il Var però non interviene e conferma la decisione dell'arbitro. Intervento davvero al limite.- Ammonito De Ligt per un fallo da dietro su Belotti. Giusto il giallo, il difensore della Juve impedisce la possibile ripartenza del Torino.- Ammonito Lyanco per una dura entrata da dietro ai danni di Bentancur. Decisione corretta di Orsato.- Pareggia Cuadrado con un tiro da fuori, ma interviene il Var.per la posizione di fuorigioco attiva di Bonucci, che ostacola Lyanco che ha provato a deviare il tiro. Il difensore della Juve non copre la visuale di Sirigu, ma sposta il difensore granata e dunque partecipa attivamente all'azione. Da qui- Ammonito Kulusevski per aver trattenuto Linetty al limite dell'area della Juventus. Decisione corretta dell'arbitro, è il primo giallo del match.- Su cross di Cuadrado dalla destra, Ansaldi nell'area del Torino colpisce il pallone. Protestano i giocatori della Juventus per il tocco dell'esterno granata, ma per l'arbitro Orsato e il Var è tutto regolare. Episodio sicuramente dubbio, prima colpisce col braccio e non viceversa.- Parte in posizione regolare Zaza sulla palla in profondità che lo mette a tu per tu con Szczesny: il portiere della Juventus evita quindi il raddoppio.