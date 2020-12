Alle 18, con ladi Andreache ospita, all’Allianz Stadium, ildel recuperato Marco. I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 3-0, in Champions, contro la Dinamo Kiev, ma in campionato arrivato dal pareggio di Benevento, che ha lasciato l’amaro in bocca. I granata, terzultimi, hanno vinto una sola volta in 14 gare di Serie A, andando in gol in 5 delle ultime 6 sconfitte.Ilnon vince il derby in trasferta dal 1995, poi sono arrivati 4 pareggi e 10 sconfitte, 6 delle quali senza riuscire a segnare nessun gol. La, che arriva da 5 vittorie e 2 pareggi, vuole allungare la striscia di derby da imbattuta: ora è a 10.Assente Alvaroper squalifica, la Juve si aggrapperà a Cristiano, arrivato a 750 gol in carriera, e Federico, che ha realizzato in Champions la sua prima rete in bianconero. Il, invece, si affida a capitan Andrea, che ha segnato contro la Juve il gol della bandiera lo scorso luglio. Il Gallo è a caccia del centesimo gol con la maglia del Toro.