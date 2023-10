Prosegue l’ottava giornata di Serie A. Dopo i due pareggi negli anticipi di ieri e il risultato dell’Inter contro il Bologna,Vecchia Signora che arriva da una sola vittoria negli ultimi tre turni di campionato ma che può sfruttare l’impressionante record positivo contro il Torino, essendo imbattuti in casa dal 1995 (14 successi e 5 pareggi). La squadra granata di Juric, invece, non vince una stracittadina dall’aprile 2015 (da quel momento solo 4 pareggi e ben 18 sconfitte) e deve invertire il trend delle ultime gare in Serie A: 3 partite senza successi, con 2 pareggi e una sconfitta.Juventus e Torino sono pronte a sfidarsi all'Allianz Stadium., per un bilancio di 76 successi dei bianconeri, a fronte dei 35 di marca granata, e 45 pareggi. La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso il maggior numero di partite (76) e subito il maggior numero di gol (243) nella sua storia in Serie A.(1-2 il 26 aprile 2015); completano il parziale, 25 vittorie dei bianconeri e 8 pareggi. L’ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juventus in Serie A risale all’1-2 del 9 aprile 1995 (autorete di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata di Nedo Sonetti contro la squadra di Marcello Lippi); da allora, in 17 sfide, ben 12 successi dei bianconeri e cinque pareggi.