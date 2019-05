Nella corsa Champions si è inserito a sorpresa anche il Torino che, a soli 3 punti dal quarto posto, sta legittimamente facendo un pensierino a quella che sarebbe un’impresa. La squadra granata trova però sulla sua strada la Juventus, già Campione d’Italia, in un Derby della Mole che si presenta più sentito che mai. Il Torino non vince da ben 24 anni in casa dei bianconeri e, anche stavolta, le quote Sisal Matchpoint non sono dalla sua parte: la Juventus comanda a 1.70, l’impresa granata vale 5.00 mentre il pareggio si gioca a 3.75. Cristiano Ronaldo punta alla combo scudetto + vittoria della classifica di capocannoniere, ma è indietro di 3 reti su Quagliarella, primo con 23 gol stagionali. CR7 punterà ad accorciare la distanza e un suo gol sembra molto probabile, a 1.75. Ronaldo è in vantaggio anche nella sfida del gol con Belotti, a 2.25, a 5.50 l’attaccante granata, la parità tra i due è a 2.10.