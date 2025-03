Getty Images

La 27esima giornata della Serie A 2024/25 si chiude con un posticipo delicato: allo Stadium si giocaNel pieno della contestazione dei tifosi bianconeri dopo l'eliminazione in Coppa italia contro l'Empoli, la squadra di Thiago Motta può sfruttare il pareggio tra Napoli e Inter e quello dell'Atalanta contro il Venezia: con la quinta vittoria consecutiva in campionato, la Juve si porterebbe a -6 dalla vetta, occupata dai nerazzurri di Inzaghi.Dall'altra parte l'Hellas di Paolo Zanetti (squalificato, in panchina il vice Bertolini), reduce dal successo interno contro la Fiorentina, va a caccia di punti per allungare sulla zona retrocessione.

: Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.. Motta.: Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov, Livramento; Sarr.. Bertolini.