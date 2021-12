Il campionato è ancora lungo e le avversarie temibili, ma l'irresistibile ascesa della Fiorentina fa breccia anche tra i bookmaker, dove per la prima volta i viola entrano in corsa per un traguardo storico. Il quinto posto conquistato dopo il successo sul Bologna porta Italiano nella corsa alla quarta posizione: impresa difficilissima, certo, ma che oggi è data a 8,00, una quota impensabile a inizio stagione. Il momento magico della Fiorentina continua anche nelle scommesse sul capocannoniere, dove continua il duello di Dusan Vlahovic con Ciro Immobile. Entrambi sono ora a 13 gol, mentre in quota a spuntarla di pochissimo è il centravanti biancoceleste (favorito a 2,50), con il serbo però vicinissimo a 2,55 e in netto vantaggio su avversari del calibro di Zapata (6,00) e Lautaro Martinez (10,00).