In seguito all'Assemblea di oggi, la Lega calcio e i club di A hanno confermato l'insoddisfazione per le limitazioni fissate dal Governo per la riapertura degli stadi, con il via libera per il 50% della capienza degli impianti all'aperto per i tifosi in possesso del Green Pass. Confermata anche la volontà di proseguire il dialogo con l'esecutivo.