Sabato 23 gennaio alle 18:00 il Milan si gioca il titolo di campione d'inverno. I rossoneri sono pronti a chiudere al meglio la prima parte del campionato, ma per farlo devono confermarsi contro l'Atalanta. Match duro per Pioli che dovrà fare a meno di Romagnoli, Saelemaekers e Calhanoglu e sulla lavagna scommesse di Betaland i bergamaschi sono favoriti. Le quote danno la formazione di Gasperini avanti nei pronostici a quota 2,48, mentre l'«1» per i rossoneri si gioca 2,70. A 3,60 il pareggio. Da non sottovalutare il fatto che martedì 26 il Milan dovrà giocare i quarti di Coppa Italia contro l'Inter. La squadra di Conte ha sulla carta un match meno insidioso. I nerazzurri sfidano l'Udinese, a secco di vittorie dal 12 dicembre (il 2-3 in casa del Torino) e cercano un segno «2» proposto a 1,63. In cima alla classifica qualcosa potrebbe muoversi e le inseguitrici sono pronte a dire la loro. La Juventus ha appena vinto la Supercoppa, ma in campionato devono rimediare alla sconfitta subita contro l'Inter e recuperare il netto ritardo: l'occasione arriva nel match di domenica (ore 12:30) contro il Bologna, con la formazione di Pirlo favorita su Betaland a quota 1,41. In Verona - Napoli i campani proveranno a dimenticare il ko con la Juventus cercando un segno «2» a 1,70, quota simile all'«1» di Lazio - Sassuolo. La Roma non può davvero più permettersi di sottovalutare lo Spezia. I due precedenti contro i liguri hanno portato altrettante eliminazioni dalla Coppa Italia e il clima a Trigoria è pessimo vista anche la sconfitta nel derby. Per giallorossi e soprattutto per Fonseca fallire il segno «1» a 1,36 sarebbe un disastro