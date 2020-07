Una media di quasi tre gol a partita. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua ad asfaltare gli avversari a suon di prestazioni spettacoli e reti: ultima vittima in ordine di tempo il Brescia, sommerso con un eloquente 6-2. Con cinque gare di campionato ancora da disputare, la fatidica quota dei 100 gol sembra assolutamente alla portata di Ilicic e compagni. Partendo da questi numeri, e confidando sulle qualità realizzative dei bergamaschi, i betting analyst alzano l’asticella: il nuovo traguardo da superare è 105 reti. Missione possibile vista la quota, 1,65, contro il 2,10 per il mancato raggiungimento dell’impresa. Il calendario non sembra essere amico dell’Atalanta, che giocherà tre volte in trasferta (Verona, Milan e Parma) e due in casa (Bologna e Inter). Ma a porte chiuse il fattore campo perde importanza, e comunque di questi tempi la squadra di Gasperini sembra in grado di azzerare qualsiasi difficoltà.