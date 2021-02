Il posticipo della domenica sera sarà uno degli appuntamenti più caldi del weekend di campionato. Alle 20:45 va in scena Inter-Lazio, match che mette a confronto un gruppo che deve reagire dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la squadra più in forma della Serie A. Sulla lavagna scommesse gli uomini di Antonio Conte sono nettamente favoriti a quota 1,80, mentre la Lazio cerca la settima vittoria di fila in campionato a quota 4,25. A 3,90 il pareggio. Non può passare inosservato in effetti il fatto che dopo essere stata eliminata dalle coppe l'Inter ora deve puntare tutto sul campionato, dove è favorita sulla lavagna antepost a 2,15. Sabato alle 18:00 si gioca Napoli - Juventus. La sfida dell'andata è stata rinviata (tra tante polemiche) quella di ritorno vede i bianconeri avanti nel pronostico allo stadio Maradona a quota 2,06. Non sarà facile per il Napoli (2 sconfitte nelle ultime 3 giornate di campionato) reagire contro una formazione rilanciata nelle ambizioni grazie agli ultimi risultati e il segno «1» vale 3,75. Turno più agevole per la capolista Milan, favorita a quota 1,53 in casa dello Spezia, cosi come in Cagliari - Atalanta i bergamaschi possono colpire una squadra in crisi per ritrovare quella vittoria fallita nelle ultime due giornate di campionato. Il segno «2» vale 1,47. Persa la sfida contro la Juve la Roma sfida un'altra squadra bianconera, l'Udinese. I friulani non possono essere sottovaluti: nelle ultime quattro giornate la squadra di Gotti ha pareggiato contro Inter e Atalanta e ha battuto Spezia e Verona. La squadra di Fonseca è comunque favorita a 1,74. RED/Agipro