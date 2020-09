Con un turno di ritardo entra in scena domani sera l'Inter, protagonista annunciata della lotta scudetto. La squadra di Conte comincerà a misurare le sue ambizioni domani sera a San Siro, contro la Fiorentina. Le due squadre si ritrovano dopo lo 0-0 del 22 luglio scorso, un risultato in controtendenza rispetto agli anni precedenti, nei quali i confronti tra le due squadre hanno regalato emozioni e colpi di scena. La Fiorentina è reduce dal debutto vincente con il Torino, ma il pronostico dei trader è tutto nerazzurro: il segno «1» è a 1,52, il pari sale a 4,25, il «2» viola vale 6 volte la scommessa. Nelle ultime sei sfide a San Siro, a parte lo 0-0 di luglio, è uscito sempre l'Over, che in effetti vola basso anche in questa occasione, a 1,55 (Under a 2,30). Quanto ai probabili marcatori, davanti a tutti il solito Lukaku, a 1,75, ma le suggestioni non mancano: una rete di Vidal alla prima in nerazzurro vale 5,50, sul fronte viola un gol dell'ex Borja Valero è a 7,50. Occhio anche a Chiesa, dato a 4,75.

Domani comincia anche il campionato di Atalanta e Lazio. I bergamaschi vanno da favoriti sul campo del Torino, con un «2» che vola basso, 1,65. Dopo la sconfitta di Firenze, il Toro rischia di restare ancora a zero: il pareggio è a 4,25, la prima vittoria stagionale si gioca a 4,55. Avanti in trasferta anche la Lazio, impegnata a Cagliari, dove lo scorso anno ribaltò il risultato con due gol negli ultimi secondi. Un altro successo biancoceleste è a 1,70, con la «X» a 4,00 e la vittoria sarda (l'ultima risale al 2013) a 4,50. Completa il tabellone del sabato il match tra la favorita Samp (2,00) e il Benevento che debutta (3,65).

Domenica, il clou è Roma-Juventus, una gara mai “normale”. Giallorossi al palo, dopo la sconfitta a tavolino di Verona, Juve reduce dal 3-0 rifilato quasi in scioltezza alla Samp. Il pronostico tende al «2», a 2,05, mentre gli altri due segni hanno valori simili: 3,45 la «X», 3,55 la vittoria della Roma. L'ultimo confronto all'Olimpico, nel gennaio scorso, ha visto prevalere la Juve (1-2), che però nelle cinque precedenti trasferte romane aveva rimediato solo due pareggi e tre sconfitte. Riflettori su Dzeko, che secondo le previsioni avrebbe dovuto giocare questa partita in maglia bianconera: un suo gol è ritenuto probabile, a 2,75, anche se il bomber più caldo resta Ronaldo, a 1,75. Le altre: Milan favoritissimo a Crotone anche senza Ibra («2» a 1,52, impresa calabrese a 6,00), Napoli a bassissima quota (1,30) al San Paolo contro il Genoa, la cui vittoria sarebbe un colpo da 9,50. Equilibrio in Verona-Udinese (2,70 contro 2,80), Sassuolo da «2» (1,73) con lo Spezia (4,40). Lunedì, chiusura del turno con il derby fra Bologna (1,95) e Parma (3,55).