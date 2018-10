Ha vinto la sesta partita di fila in campionato e agganciato il Napoli al secondo posto in classifica. Ormai le parole Inter e scudetto vengono pronunciate sempre più spesso insieme. Non si nasconde più ad esempio il centrocampista nerazzurro Joao Mario, che dopo il successo di ieri sera contro la Lazio (un convincente 0-3 all’Olimpico) ha affermato «Ci proviamo». Del resto anche i betting analyst ormai tengono sempre più in considerazione l’Inter per la lotta tricolore e oggi hanno ulteriormente abbassato la quota per il trionfo della squadra di Spalletti, passato da 18,00 a 14,00 su 888sport.it. I nerazzurri si avvicinano sempre più al Napoli (dato a 7,50 dopo il pareggio contro la Roma) per il ruolo di anti Juve, mentre per il momento i bianconeri restano di gran lunga i numeri uno, dati a 1,16.