La 32esima giornata di Serie A si colora di nerazzurro. Gli uomini di Simone Inzaghi dopo aver sconfitto il Verona nel match di sabato pomeriggio hanno assistito domenica ai passi falsi di Napoli, battuto in casa dalla Fiorentina, e Milan, fermato sul pari dal Torino, portandosi al secondo posto al pari dei partenopei a -2 – ma con una gara in meno – dai cugini rossoneri. Le due vittorie consecutive e il possibile ritorno al primo posto, secondo gli esperti, mettono l’Inter in pole position per lo scudetto. Il bis di Handanovic e compagni si gioca ora a 1,60 contro il 4 del Milan, al secondo 0-0 consecutivo e il 5 del Napoli, fermato ancora in una partita decisiva davanti al proprio pubblico. Ormai impossibile una rimonta della Juventus, nonostante il successo a Cagliari, offerta a 36 volte la quota.