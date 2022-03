Solo due punti nelle ultime quattro giornate di campionato per l’Inter, che comincia a mostrare qualche punto debole, su tutti un attacco che resta il migliore della Serie A ma che è in fase calante. La squadra di Inzaghi ha quindi ceduto il primo posto a Milan e Napoli, anche se i due punti di ritardo posso essere recuperati nella gara rinviata contro il Bologna. I campioni d’Italia restano quindi favoriti sulla lavagna scommesse per la vittoria dello scudetto, anche se la quota è salita fino a 1,80. La minaccia ora arriva forte dal Napoli, eliminato dall’Europa League ma caldo in campionato e proposto vincente a 3,75, con il Milan che chiude il terzetto di testa a quota 5,00. Torna in scia la Juventus. Sette punti di ritardo sono tanti, ma non abbastanza per frenare le ambizioni di una squadra che anche con il calciomercato invernale ha messo in chiaro le proprie ambizioni. I bianconeri mandano segnali forti e la rimonta della squadra di Allegri vale 10 volte la posta. Nonostante la bella vittoria contro la Sampdoria sembra ormai fuori dai giochi l’Atalanta, a quota 35 sulla lavagna scommesse.