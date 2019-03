Con la vittoria nel derby l’Inter, di fatto, blinda la qualificazione alla prossima Champions League. Luciano Spalletti sorpassa il Milan in classifica e tira un sospiro di sollievo: con 53 punti e due di vantaggio sui rossoneri, l’arrivo tra le prime quattro è valutato 1,25 dagli analisti Snai. Al netto della rabbia per aver perso il derby, il Milan resta comunque l’altra grande favorita per accedere alla prossima Champions: i rossoneri, riporta Agipronews, sono dati a 1,45. Poco più giù (a 47 e 45 punti) anche Roma e Lazio aspirano al quarto posto: entrambe sono date a 3,50, ma i biancocelesti hanno il vantaggio di dover ancora recuperare una partita (quella con l’Udinese) e di avvicinarsi ulteriormente al quarto posto.