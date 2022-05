Un punto in casa del Sassuolo e i giochi sono chiusi. Il Milan è davvero vicino allo Scudetto, conteso fino all’ultima giornata ad un’Inter che per confermarsi Campione d’Italia deve sperare in una sconfitta della squadra di Pioli al Mapei e battere la Sampdoria. Combinazione difficile come è palese anche sulla lavagna scommesse. Domenica 22 maggio 2022 con le due gare in contemporanea alle 18:00 sarà il momento della verità e i rossoneri sono favoriti in casa del Sassuolo a quota 1,45, anche se potrebbe bastare il pareggio a 4,90. Da evitare per Tonali e compagni il segno 1 a 6,00 volte la posta, anche se sarebbe fatale solo in caso di successo dell'Inter a San Siro. Contro la Sampdoria gli uomini di Inzaghi sono pronti a dare il massimo per mettere in difficoltà il Milan e in casa i nerazzurri posso prendere in considerazione solo il segno 1 a 1,17.Capitolo retrocessione: le avversarie a distanza in questo caso sono Salernitana e Cagliari, entrambe in campo alle 21:00 rispettivamente contro Udinese e Venezia. I campani hanno due punti di vantaggio ma i sardi si salverebbero in caso di arrivo alla pari. Per evitare problemi alla squadra di Nicola serve quindi l'ultimo sforzo e la vittoria in casa contro l'Udinese vale 1,64, quota molto simile a quella proposta per il successo del Cagliari in Laguna (1,69). Ad aprire la 38esima giornata di Serie A sarà però Torino-Roma, che si affrontano nell'anticipo del venerdì sera. Qualche assente per Mourinho che deve mettere da parte la finale di Conference con il Feyenoord per blindare prima la partecipazione alla prossima Europa League. Il successo dei giallorossi in casa granata è comunque alto a quota 2,02. Devono dare ancora un senso al campionato anche Atalanta e Fiorentina, che come la Roma non sanno ancora se giocheranno in Europa League, in Conference o se saranno esclusi dalle manifestazioni continentali nella prossima stagione. Sabato alle 20:45 i bergamaschi sono favoriti a 1,22 contro l'Empoli, tutto più difficile invece per i viola, che affrontano in casa la Juventus, per un segno 1 a 1,95.