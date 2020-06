La Serie A post-coronavirus non conosce tregua: il rush finale, con un terzo di campionato condensato in due mesi, è un vortice di emozioni da affrontare sulle montagne russe e con l'acceleratore premuto al massimo. Calciomercato.com prova a mettere un po' di ordine, presentando quotidianamente la situazione del campionato, le gare in programma, le condizioni di ogni squadra e la classifica.



Si riparte con la 28° giornata, che ha preso il via ieri allo Stadium. Tutto facile per la Juve, che coglie la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-0 di Bologna. Contro il Lecce decidono le reti di Dybala, Ronaldo (rigore), Higuain e De Ligt. I bianconeri, dunque, provano a mettere la freccia: la Lazio, impegnata stasera contro la Fiorentina, è ora a -7 e non può bissare il ko di Bergamo contro l'Atalanta.



Il programma odierno si apre però alle 17.15 con lo scontro salvezza tra Brescia e Genoa: le Rondinelle, a -8 dalla zona salvezza, devono assolutamente vincere. Il Grifone, dal canto suo, non se la passa meglio, terzultimo a quota 25 punti. Diego Lopez dovrà fare ancora a meno di Balotelli, non convocato.



Alle 19.30 è il turno di Cagliari-Torino: i sardi, con lo 0-1 di Ferrara, hanno ritrovato un successo che mancava dal 5 dicembre. Ora serve la conferma contro un Torino che, dalla ripresa post-lockdown, non ha ancora perso: quattro punti in due gare per i granata di Moreno Longo.



La 28° giornata si chiude domani, con un ricco programma che prevede sei partite. Alle 17.15 il big-match di giornata: a San Siro, il Milan ospita la Roma e cerca punti per la zona Europa. Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe andare in panchina.



Alle 19.30 un poker di gare tra cui spicca il Napoli di Gattuso, impegnato al San Paolo contro la Spal. L'Atalanta va a Udine, mentre il Sassuolo riceve il Verona. A Marassi, contro la Sampdoria, sarà invece di scena il Bologna.



Alle 21.45, infine, è il turno dell'Inter di Conte, chiamata a riscattare il beffardo 3-3 casalingo contro il Sassuolo: nerazzurri di scena al Tardini di Parma.



SERIE A, 28° GIORNATA: IL PROGRAMMA









SERIE A: LA CLASSIFICA









SERIE A, IL PROSSIMO TURNO (29° GIORNATA)