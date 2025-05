Serie A: la 37esima giornata tutta domenica 18 maggio, con due eventuali eccezioni

Come si legge nel comunicato della, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare n. 3 del 3 luglio 2024 che prevede chepossano essere distribuite in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, si comunica di seguito la pCAGLIARI - VENEZIAFIORENTINA - BOLOGNAGENOA - ATALANTA *HELLAS VERONA - COMO **

INTER - LAZIOJUVENTUS - UDINESELECCE - TORINOMONZA - EMPOLIPARMA - NAPOLIROMA - MILAN

, all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45., all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18.00.