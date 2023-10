Un'altra tranche diva in archivio e il campionato lascia il campo alle Nazionali, la seconda sosta di questa stagione. Due settimane per digerire i bilanci dopo otto giornate e per prepararsi agli impegni della ripresa, a ritmi forsennati per le squadre impegnate in Europa. Ma cosa lascia in eredità l'8ª giornata di campionato?, anche contro alcuni pronostici per un calendario valutato durissimo nella sua prima parte e per quel pesantissimo 5-1 incassato nel derby. Che, di fatto, resta l'unico passo falso dei rossoneri in campionato:. La ripartenza dopo la stracittadina e il carattere esibito anche nella complessa e infuocata notte di Genova sono importanti segnali di forza per la squadra di Pioli, attesa alla ripresa da un mini tour de force con, PSG (a Parigi, Champions League) ecome primi tre impegni dopo la sosta.- Il Milan non ha più sbagliato dopo il derby,con due passi falsi che hanno acceso le prime critiche per la squadra di Inzaghi dopo le cinque vittorie nelle prime cinque giornate., perché proprio tra le mura amiche sono arrivati due stop consecutivi: la sconfitta con ile il pareggio con il, capace di rimontare dal 2-0 al 2-2. Svarioni che tecnico e società non vogliono rivedere alla ripresa, quando l'Inter sarà impegnata nella trasferta diprima di affrontare il Salisburgo in Champions e lain casa, subito seguito da un'altra trasferta insidiosa come quella di Bergamo con l'- La frenata dell'Inter fa contente le inseguitrici che incalzano. La, rilanciata dalla netta vittoria nel derby dopo lo scialbo 0-0 di Bergamo,, outsider pericolosa di questa prima parte di campionato. Sono 17 i punti come i bianconeri, tre più degli azzurri, e un calendario sulla carta intrigante alla ripresa: la Juve di Allegri avrà ile ilprima dello scontro diretto con la Viola di Italiano, attesa invece dall'e dallaall'Olimpico (in mezzo il Cukaricki in Conference League), con il Napoli di Garcia di scena aprima di Union Berlino (Champions) e- La Fiorentina sale, il Napoli scende e si trova tallonato dal folto gruppo di squadre in lotta per un posto in Europa.: le due romane risalgono, scende il Lecce, il Frosinone si conferma rivelazione e attenzione al Monza, in striscia aperta da cinque giornate (tre pareggi, seguiti dai successi con Sassuolo e Salernitana) e capace di mantenere la porta inviolata nelle ultime tre gare. La ripresa offrirà subito alcuni scontri diretti importanti per scremare questo gruppo:alla 9ª giornata, seguiti alla 10ª dae dai due delicati impegni delle romane ().- Nel frattempo quattro squadre stagnano a fondo classifica e iniziano a perdere terreno dalle squadre davanti. Ildi Ranieri, con due soli punti conquistati finora, è alla peggior partenza della sua storia e alla ripresa cercherà la prima vittoria, in un match già chiave: scontro diretto con la, che di punti ne ha tre con la panchina di Sousa in bilico. Davanti a loro l'(quattro punti), il ritorno di Andreazzoli non ha ancora dato la sterzata sperata e alla 9ª la Fiorentina non è l'avversario ideale per ripartire. Non sorride neanche l'(cinque punti): contro il Lecce al ritorno dalla sosta Sottil si gioca molto più che una sola partita, anche la sua panchina traballa. A otto punti, a nove il: tre squadre che avevano e hanno altre ambizioni di classifica, soprattutto quelle di Gilardino e Juric che alla ripresa troverannosul loro cammino.