Serie A, la classifica dei rigori: penalty assegnati e percentuale di realizzazione

Con i due rigori realizzati nel 5-1 in trasferta sul campo del Monza, l'Inter si dimostra infallibile dal dischetto in campionato, con 9 penalty trasformati sui 9 concessi. Grande protagonista ovviamente il turco Hakan Calhanoglu, che dei 9 rigori assegnati ai nerazzurri ne ha calciati 7, segnandoli tutti e portandosi addirittura al secondo posto della classifica marcatori con 9 gol (insieme a Giroud e Berardi), alle spalle solo del compagno di squadra Lautaro Martinez, primo con 18 gol (di cui 2 su rigore sui 2 calciati in campionato). Nove su nove quindi per l'Inter dal dischetto in campionato.



E le altre? Com'è la classifica dei rigori assegnati e la percentuale di realizzazione in Serie A?



