La spese in commissioni per gli agenti di calciatori rappresentano una quota sempre più importante all'interno del budget e dei bilanci delle squadre di Serie A. Spende sempre di più in compensi per gli intermediari: record di commissioni per 205,7 milioni nel 2022. E' quello che si evince da una analisi pubblicata dal Corriere dello Sport, che vi riportiamo come curiosità. Qual è la classifica delle spese delle squadre di Serie A per quanto riguarda le spese relative ad agenti e intermediari di mercato? Dalla posizione numero 20 alla prima posizione, guardiamo questa particolare classifica, con le quote spese per ogni squadra di Serie A, relativamente all'anno solare 2022.



SCORRI PER LEGGERE: SPESE PER AGENTI E INTERMEDIARI, LA CLASSIFICA DI SERIE A