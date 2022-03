L’Inter di Simone Inzaghi non riesce più a vincere. I nerazzurri si fanno fermare sul pari casalingo anche dalla Fiorentina e vedono avanzare verso il titolo i cugini milanisti, vincenti di misura nella trasferta di Cagliari. Per gli esperti arriva il sorpasso anche in quota scudetto, con la formazione di Pioli ora favorita a 2,35 contro il 3,25 dei nerazzurri. Il terzo incomodo tra le due milanesi potrebbe essere il Napoli di Spalletti, capace di battere in rimonta l’Udinese al “Maradona” grazie alla doppietta di Osimhen e mantenere il secondo posto a -3 dal Milan. Il terzo scudetto della storia partenopeo vale 3,75 volte la posta mentre sale a 9 la rimonta della Juventus, reduce dal sedicesimo risultato consecutivo ma lontana ancora 7 punti dalla vetta a otto giornate dal termine.